Festa al Microcitemico di Cagliari questa mattina: a far visita ai piccoli pazienti sono stati i supereroi acrobatici.

Animatori travestiti da personaggi dei fumetti come Spiderman si sono calati dalle finestre per incontrare i bambini ricoverati nei reparti pediatrici. E alleviare le difficoltà di una degenza, soprattutto in vista delle festività natalizie.

La festa si è resa possibile grazie alla collaborazione con Sea, associazione senza scopo di lucro che si impegna nella realizzazione di iniziative a favore dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali pediatrici italiani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it