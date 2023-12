Prova importante di tenuta per la Torres che contro la capolista Cesena ottiene un importante pareggio. In Emilia finisce 1-1, con la squadra di Greco brava a rispondere subito al gol di Shpendi con il solito Fischnaller. Prestazioni di livello contro una corazzata, a conferma che i sassaresi non si trovano lì al secondo posto per caso.

C’è poco da sorridere invece in casa Olbia, dove il 3-0 subito in casa dal Pontedera dell’ex allenatore bianco Max Canzi fa arrabbiare il patron Marino. “Le ultime due prestazioni sono state inaccettabili, mai stato così arrabbiato” ha tuonato il presidente. Tra l’altro, nel tabellino dei marcatori per la squadra di Canzi è finito un ex Cagliari, l’argentino Isaias Delpupo.

Tornando a Sassari, ma nel basket, successo per la Dinamo che al PalaSerradimigni affonda Brindisi 84-81. Per la squadra di coach Bucchi partita combattutissima fino all’ultimo, quando Tyree dalla lunetta porta i suoi avanti a 14 secondi dal termine e Charalampopoulos stoppa il ritorno degli avversari. Vittoria fondamentale per ritrovare fiducia.

Infine il Cagliari, che sabato è incappato nella classe dei mostri del Napoli vittorioso 2-1. La squadra di Ranieri ha disputato una gara compatta al Maradona, confermando il periodo di ottima forma, ma alla fine hanno prevalso i campioni Osimhen e Kvaratskhelia. Intanto altra rete per Pavoletti che zitto zitto, con un minutaggio risicato, è il capocannoniere della squadra a quota 4 reti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it