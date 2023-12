La più bella e inimmaginabile Raimond Ego Sassari della stagione vince la Supercoppa Italiana di pallamano a Chieti. Al termine di una gara condotta per buona parte dei sessanta minuti, i sassaresi si sono si imposti per 28-27.

Dopo aver eliminato Brixen in semifinale, gli uomini guidati da coach “Zupo” Equisoain bissano l’ottima prestazione e piegano l’Alperia Merano. È il secondo trofeo della storia del sodalizio rossoblu, dopo la Coppa Italia conquistata sempre sul terreno di gioco abruzzese.

“Abbiamo tirato fuori gli attributi in una settimana dura, oggi abbiamo battuto una squadra forte che gioca un’ottima pallamano e che ci aveva bastonato sabato scorso” ha commentato il leader Bruno Brzic. “Siamo venuti qui con il proposito di mettere in campo tutto l’orgoglio di cui disponiamo, così è stato. Abbiamo perso pochi palloni e lavorato benissimo in difesa, questo gruppo può dare tanto e credo che non abbia ancora finito di dimostrare qualcosa. Adesso testa al campionato”.

