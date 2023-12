Esce dal camper e viene investito: grande spavento per un bimbo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo è uscito di corsa dal camper in cui vive assieme ai genitori. In quel momento stava passando, ad una velocità bassa, un’auto guidata da una donna, che non ha potuto evitare l’impatto