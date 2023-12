Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Sanluri in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l’uomo ha malmenato con schiaffi e pugni la moglie per irragionevoli motivi di gelosia: la donna infatti sarebbe tornata a casa più tardi dal lavoro.

Nella foga, è stato percosso anche uno dei figli, intervenuto a salvare la mamma. Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno dovuto contenere fisicamente e bloccare l’uomo che era in preda ad una irrefrenabile agitazione.

Non era la prima volta che il 44enne alzava le mani contro la moglie. La donna si trova ora ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari.

