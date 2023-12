È cominciata da Villa Devoto la visita a Cagliari della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. L’esponente del governo è stata accolta dal governatore Christian Solinas e dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, con un breve colloquio durato circa mezz’ora.

“In Sardegna c’è già una misura che riguarda il progetto di vita, che è importantissima, e che nella riforma che stiamo portando avanti a livello nazionale pone la Sardegna in uno step già avanzato” ha detto Locatelli.

Per Solinas la visita della ministra “significa una collaborazione stretta per mettere sempre di più al centro la persona e i suoi bisogni”. Il governatore si dice poi soddisfatto “di aver segnato una linea di tendenza nazionale” ma aggiunge di voler “lavorare perché ci sia una uguaglianza sostanziale praticata e non solo affermata”.

Tra i temi trattati nell’incontro la riforma nazionale dedicata alla disabilità, ma anche i piani di abbattimento delle barriere architettoniche messo in opera dalla Regione e le strutture scolastiche.

Al termine dell’incontro la ministra Locatelli si è recata all’Istituto dei Ciechi di via Nicolodi.

