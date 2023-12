Avvistata qualche giorno fa, ad Alghero, vicino ai Bastioni, la nota attrice hollywoodiana Whoopi Goldberg.

A renderlo pubblico il consigliere comunale di Selargius, Ivan Caddeo, che ha subito immortalato il momento per poi condividerlo sui suoi social.

Una scelta inusuale per una star del suo calibro, quella di trascorrere il periodo natalizia in Sardegna, ma in realtà il Premio Oscar per “Ghost” ha acquistato un’immobile a Stintino e le sue visite nell’Isola proseguono anche dopo l’estate.

La star statunitense non si è limitata a girare per il centro catalano, ma è stata vista anche a Bancali, Bortigiadas, Stintino e Porto Torres. Immancabile, poi, una gita nel Parco dell’Asinara.

