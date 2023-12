Valeria Marini nell’occhio del ciclone. La showgirl sarda era in questi giorni in Sardegna per partecipare ad un evento. Ma in precedenza era stata pizzicata in presunti atteggiamenti da “diva” all’aeroporto di Palermo.

Secondo quanto racconta una giornalista della Rai presente sul luogo, la Marini avrebbe preteso un trattamento di favore dagli operatori dell’aeroporto e da quelli di Ita.

Arrivata con due borsoni e un cane, avrebbe cercato prima di saltare la fila sgomitando. Poi preteso che ci fosse un ascensore che la portasse allo sportello dell’aereo. E, assieme, avrebbe urlato agli addetti dell’aeroporto di aiutarla.

“Che vergogna” ha commentato Eugenia Nante, giornalista testimone del fatto. Che ora rischia di finire in tribunale.

Infatti la Marini ha annunciato ad AdnKronos di aver sporto denuncia per diffamazione. “Sono sconvolta. Quello che ha scritto questa giornalista, chiaramente in cerca di visibilità, è totalmente inventato. Ho già parlato con il mio legale Laura Sgro’ che ha letto la notizia riportata dai siti e abbiamo deciso di denunciarla per diffamazione. Farò anche un esposto all’ordine dei giornalisti”.



Dopo di che ha espresso la sua versione dei fatti. “Sono andata vicino a Palermo a fare una convention. Mia madre che aveva adottato una cagnolina tramite una associazione di volontariato che raccoglie i cani abbandonati, sapendo che io ero a Palermo, mi ha chiesto la cortesia di portarle questo Yorkshire abbandonato a Roma. Così ho chiamato la volontaria e le ho chiesto di portarmi questa cagnolina in aeroporto. Dopo aver preso la cagnolina che era stata messa in un trasportino nuovo, sono arrivata all’aereo e sono partita. Mi hanno aiutata tutti, anche le hostess”.

