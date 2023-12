Gli agenti della polizia municipale di Cagliari sono dovuti intervenire nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre per arrestare un giovane africano.

Il ragazzo si era presentato in via Roma e si era messo pericolosamente a bloccare il traffico. Invitato ad andarsene, ha reagito violentemente: sputi, calci e tentativi di aggressione nei confronti degli agenti. Che non hanno potuto far altro che immobilizzarlo, seppur con qualche difficoltà.

Portato in caserma per l’identificazione, ha proseguito a inveire e ad aggredire gli agenti. Si è reso necessario l’arresto: in giornata verrà giudicato per direttissima.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it