Un successo senza precedenti per il teatro sardo: Is Mascareddas ha vinto il Premio Speciale Ubu 2023. Considerato l’Oscar del teatro italiano, è il più prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno alle eccellenze italiane del palcoscenico. È la prima volta che una compagnia isolana taglia questo traguardo, raggiunto “per il quarantennale percorso di ricerca sul teatro di figura fra tradizione e innovazione”.

L’annuncio è stato diramato ieri, lunedì 18 dicembre, durante la cerimonia al Teatro del Sole di Bologna (e in diretta radiofonica su Rai-Radio3). La motivazione che assegna il premio rende omaggio non a una produzione dell’anno in corso, ma all’impegno di una vita.

“Per gli oltre 40 anni di lavoro nel teatro di figura, che Tonino Murru e Donatella Pau hanno sempre pensato – fra tradizione e innovazione – al pari e al crocevia degli altri linguaggi performativi e artistici, diffondendo tale visione scenica tout public a partire dalla Sardegna, in tutta Italia e nel mondo attraverso progetti via via più sperimentali. Per il loro spazio-museo, che custodisce una biblioteca sul teatro d’animazione fra le più significative in Europa e una straordinaria collezione di marionette e burattini, nel 2022 posta sotto tutela dalla Soprintendenza. Soprattutto, per l’impegno politico e di pensiero, oltre che poetico e artistico, e per la tenacia della resistenza portata avanti in condizioni non sempre facili dal 1980 dentro e fuori il palcoscenico”.

È grande la soddisfazione di Tonino Murru, fondatore della compagnia, e Donatella Pau, direttrice artistica. “Ringraziamo la famiglia, i nostri collaboratori per il grande lavoro e tutto il popolo di legno, ferro, stoffa e cartapesta che ci ha accompagnato in questi anni. Soprattutto ringraziamo il pubblico che ci ha seguito finora e i giurati che ci hanno votato. Questo è un premio molto importante per noi, per l’isola e per tutto il teatro di figura in Italia”.

