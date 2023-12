Devastante incendio questa mattina in via Addis a Sassari. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11 per un rogo all’interno di una palazzina di cinque piani. Il bilancio al momento è di 5 persone ricoverate per l’intossicazione dei fumi, di cui 2 minorenni.

Evacuate una ventina persone, tra cui 2 con problemi di deambulazione. Ancora da accertare le cause che hanno innescato l’incendio, mentre sul posto sono presenti 16 unità dei Vigili del fuoco con l’ausilio di 7 mezzi, tra i quali due autopompe e un’autoscala, più il personale del 118.

