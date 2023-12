Si trova ricoverato in codice rosso al Brotzu di Cagliari lo studente investito questa mattina poco prima delle 8 in viale Diaz. Il 16enne stava attraversando sulle strisce per recarsi a scuola, quando un’auto gli è piombata addosso all’altezza della scalinata di Bonaria.

Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi. Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia Locale per i rilevamenti. Il traffico ha subito rallentamenti per alcune ore.

