La città di Cagliari ritrova Viale Buoncammino. Il Comune annuncia l’inaugurazione e la riapertura al pubblico di una delle passeggiate più identitarie del capoluogo sardo.

Giovedì 21 dicembre alle 16 la cerimonia che vedrà anche giochi e animazioni per i bambini. Da oltre un anno Viale Buoncammino era interessata dai lavori di risistemazione della pavimentazione e del verde, dopo anni in cui il manto si era pericolosamente deformato. Adesso è tutto pronto per il taglio del nastro.

