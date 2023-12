Non è iniziata nel migliore dei modi la corsa alla prenotazione al concerto di Marco Mengoni per il Capodanno di Cagliari. Prima ancora che potessero prendere il via, i problemi si sono fatti sentire.

Per via dei troppi accessi, poco prima delle 16, il sito di Boxoffice – unico canale accreditato dal Comune – è andato in crash. Una volta ritornato online, i fan del cantante hanno scoperto un’altra anomalia: il link previsto non funzionava. “Stanno usando tutti quello sbagliato” hanno spiegato dal Comune, girando poi quello giusto.

Al momento è possibile prenotare il biglietto per l’ingresso lato Coni e l’ingresso lato Viale Diaz. Il pass è personale e non cedibile. Ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 pass compreso il proprio. Al momento non è ancora disponibile il pass per i portatori di handicap, ma è certo che verrà allestita una apposita area riservata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it