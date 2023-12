Sette televisori 43 pollici Full Hd di ultima generazione per il reparto di pediatria e otto dello stesso tipo per il reparto di neuroriabilitazione. Questo il regalo di Natale del motoclub Giganti Bikers di Cabras per i pazienti dell’ospedale San Martino di Oristano.

I televisori serviranno a donare un momento di svago e serenità ai pazienti dei due reparti, ma sono anche un omaggio per ricordare un socio del motoclub scomparso qualche anno fa, Antonello Camedda. “Abbiamo deciso di impiegare parte del ricavato del secondo memorial organizzato in ricordo di Antonello Camedda proprio per fare un dono ai pazienti del San Martino”, ha detto la presidente dei Giganti Bikers Giuliana Contini.

Ringrazia il direttore sanitario della Asl 5, il dottor Antonio Maria Pinna: “Da un momento di grande dolore, per la perdita di Antonello, è nato un grande gesto di solidarietà. Un ringraziamento sincero all’associazione da parte di tutta la direzione generale della Asl 5”.

