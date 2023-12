L’impianto di riscaldamento della sede di Via Koch del Liceo Alberti di Cagliari non funziona da settimane. Questa la denuncia degli studenti che questa mattina hanno deciso di non entrare a scuola al suono della campanella.

I ragazzi e le ragazze dell’istituto, attraverso i loro rappresentanti, chiedono che “le lezioni vengano svolte in un ambiente confortevole per tutte le componenti frequentanti l’istituto (studenti, docenti e personale ATA), garantendo il diritto allo studio”.

Secondo quanto riferiscono gli studenti, “i tecnici della ditta incaricata alla manutenzione dell’impianto sono venuti più volte a controllare la caldaia, ma la soluzione è sempre stata momentanea“. Nella giornata di ieri, poi, nessuno si è presentato, nonostante i vari solleciti inviati dalla scuola e dai rappresentanti degli studenti. Oggi la protesta.

