È un paese sotto choc Gavoi dopo aver scoperto l’efferato omicidio di Francesco Cidu. L’allevatore di 66 anni è stato trovato morto intorno alle 20 di ieri nelle campagne della sua azienda agricola, tra Gavoi e Lodine. In una zona che i residenti chiamano Gaidanu.

I familiari di Cidu, come la moglie e tre figli, lo cercavano dalla mattina. Hanno perlustrato nei due terreni di proprietà. che l’uomo possedeva in due parti opposte del paese. Dopo il ritrovamento del corpo c’è stata la chiamata al 118 e quindi al 112.

I carabinieri della compagnia di Nuoro e del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dal pm di Nuoro Andrea Ghironi, stanno indagando. È scattata la caccia al killer in tutto il territorio.

“È una cosa terribile, quella che è successa, stiamo cercando di capire” ha commentato il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai. Portavoce di una comunità che descrive la vittima come “tranquillo” e alla mano.

“Cidu era un uomo di campagna come tanti che si fermava spesso al bar come capita nei paesi barbaricini. Dove molte persone vivono la loro socialità e nessuno poteva immaginare questa brutta fine. Sono sicuro che la nostra comunità operosa e onesta saprà trovare il modo di combattere queste situazioni. Viviamo in un territorio che corre il rischio di metterci ai margini di qualsiasi cambiamento per questo dobbiamo indirizzare i nostri sforzi verso un progetto di rinascita”.

