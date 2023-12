La Regione Sardegna ha confermato il via libera definitivo all’accordo di programma per il nuovo stadio del Cagliari. Prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro della Regione a favore del Comune.

L’ufficialità è arrivata dalla pubblicazione sul Buras, il bollettino ufficiale della Regione, del decreto di approvazione.

L’impianto sarà realizzato secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare gli Europei del 2032 (che si svolgeranno in Italia e Turchia).

“Finalmente sarà disponibile un nuovo spazio all’altezza, per la Sardegna e per il tifo che i sardi possono dare alla propria squadra del cuore”. Così il presidente Christian Solinas ha commentato l’ufficialità.

