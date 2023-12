L’impugnatura del Collegato alla finanziaria da parte del Governo italiano ha scatenato il commento dell’opposizione in Consiglio Regionale. Si tratta della diciottesima bocciatura ricevuta dalla Giunta Solinas in cinque anni di legislatura.

“È una Caporetto su tutti i fronti. L’epilogo di una legislatura fallimentare che segna anche la totale assenza di autorevolezza della giunta nei confronti del governo, di qualsiasi colore esso sia” ha commentato Francesco Agus dei Progressisti.

Per Laura Caddeo, di Alleanza Rossoverde, “questa maggioranza sapeva benissimo di andarsi a schiantare per l’ennesima volta verso un’impugnazione. La scelta di stare per cinque anni in eterna campagna elettorale e il miraggio di un governo amico deve averli convinti che l’importante fosse solleticare costantemente i sentimenti del proprio elettorato”.

Più ironico Giuseppe Meloni del Partito Democratico: “Per fortuna è arrivato il governo amico..”.

