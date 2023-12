L’ex giocatore di basket Gigi Datome è stato tra gli ospiti del programma Le Iene, andato in onda martedì 19 dicembre su Italia 1.

Il cestista olbiese ha offerto un monologo sulla capacità delle persone di poter essere dei leader nella vita.

“Ognuno di noi può essere un leader nella propria vita e ogni giorno abbiamo la possibilità per dimostrarlo. Non si può chiedere gentilezza senza prima offrirla né serietà senza mostrarla. Tanto meno comprensione senza darla. Solo così potrai essere capace di ispirare le parole e le azioni degli altri. Ecco partiamo dalle piccole cose, mettersi nei panni degli altri, pensare con una testa diversa dalla nostra.. sono convinto che l’empatia sia il primo passo per diventare leader, non c’è niente di più bello di sentirsi compresi, accettati nei nostri difetti e nelle nostre imperfezioni“.

Il video ha ottenuto oltre 400 mila visualizzazioni sul web e più di 10 mila like. Lo puoi vedere qui: monologo Datome.

