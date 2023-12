La Città di Cagliari offre ai cittadini e agli ospiti la possibilità di vivere il passaggio al nuovo anno partecipando ad un evento artistico di valore assoluto che renderà indimenticabile l’inizio del 2024.

Lo spazio concerti della Fiera di Cagliari, attrezzato per garantire la massima sicurezza e il miglior comfort al pubblico, ospiterà il concerto live di Marco Mengoni che così chiuderà un anno artistico memorabile fatto di conferme e successi ulteriori e inaugurerà il 2024 che lo consacrerà come la migliore espressione attuale della canzone italiana.

Marco Mengoni vanta 14 anni di carriera, vissuta come protagonista delle classifiche streaming, radiofoniche e di vendita con 79 dischi di platino ( i più recenti sono 5 platini del progetto Materia che si aggiungono alle certificazioni dei singoli brani: 5 platini per Due vite, 2 per Pazza Musica – il feat con Elodie che ha travolto questa estate -, 3 platini per Mi Fiderò, 2 per Ma Stasera, 1 per No stress), 2.2 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live.

Da poco si è concluso il suo nuovo tour europeo, per la prima volta nei grandi palazzetti e arene in Europa, di cui sono stati venduti 45mila biglietti.

Dopo il debutto a Barcellona il 18 ottobre e i sold out registrati nei palazzetti di Bruxelles, Francoforte e Parigi, ha toccato anche le città di Amsterdam, Vienna, Zurigo e Monaco.

Il tour in Europa ha seguito il suo primo tour estivo in Italia tutto sold out negli stadi con il gran finale al Circo Massimo di Roma (60.000 persone).

Una conferma di quanto già visto nel 2022 in cui Marco Mengoni è stato protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi, allo stadio San Siro a Milano (sold out) e allo Stadio Olimpico a Roma, fiori all’occhiello di un circuito proseguito in autunno dove Marco Mengoni si è esibito nei principali palazzetti d’Italia con un tour completamente sold out.

La caratura artistica di Marco Mengoni trova un successo di pubblico e critica sempre più largo soprattutto negli ultimi due anni in cui ha pubblicato 3 album che compongono il progetto discografico “Materia”: a dicembre 2021 è uscito “Materia (Terra)”, a ottobre 2022 “Materia (Pelle)” e a maggio 2023 “Materia (Prisma)”.

Il 2023 è stato l’anno del trionfo alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Due Vite” (230 milioni di stream audio e video, 5 platini in Italia e 1 platino in Svizzera e oltre 97 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale).

Inoltre a Sanremo si è aggiudicato anche la serata delle cover con una sentitissima versione gospel di Let it be accompagnato dal Kingdom Choir e il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra alla miglior composizione musicale.

Con Due Vite ha incantato nuovamente tutta Europa – dopo la sua prima volta nel 2013 – all’Eurovision conquistando il 4° posto e il premio per la miglior composizione.

Il 2023 gli ha portato anche la vittoria del Nastro D’Argento per la miglior canzone originale con “Caro amore lontanissimo” (inedito di Sergio Endrigo).

Attualmente è saldamente nella top10 della classifica radiofonica italiana con il brano “Un’altra storia” realizzato in feat con Franco 126.

Il 2024 che Marco Mengoni inaugura a Cagliari gìà si preannuncia carico di successi e riconoscimenti come la presenza come co-conduttore e super ospite durante la prima serata del Festival di Sanremo, il 6 febbraio 2024.

La serata e la notte del 31 dicembre vivrà il suo apice col concerto di Marco Mengoni ma sarà anche la prova di efficienza di una complessa organizzazione che l’Amministrazione Comunale di Cagliari e la Produzione hanno gestito nel rispetto delle rigide ma necessarie garanzie di sicurezza per il pubblico e attivando comunque procedure semplici per garantire piena vivibilità e facile accesso all’evento che è garantito a tutti i possessori del pass nominale gratuito prenotabile sul sito https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/capodanno-a-cagliari-2024/496998

Lo spazio eventi della Fiera potrà accogliere il pubblico sin dalle ore 18:00 e l’attesa sarà comunque piacevole grazie all’esibizione di set di DJ che accompagneranno il pubblico creando un’atmosfera di rilassatezza e divertimento.

Ovviamente sarà necessario osservare semplici regole di rispetto reciproco tra i partecipanti per esempio evitando di introdurre oggetti pericolosi, limitandosi all’uso dello smartphone per immortalare i ricordi, accompagnando i minori, e rispettando le direttive e le indicazioni del personale di servizio e delle forze dell’ordine.

Lo spazio concerti della Fiera è dotato dei servizi di supporto, di ristoro e di assistenza sanitaria nonché di un’accoglienza speciale e di uno spazio riservato per i disabili e i loro accompagnatori.

Cagliari aggiunge al fascino della città e all’atmosfera emozionante delle Feste un’occasione imperdibile di spettacolo con Marco Mengoni per condividere col pubblico delle grandi occasioni l’entusiasmo e i migliori auspici per il 2024.