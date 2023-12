Sulla recente bocciatura del Collegato alla Finanziaria da parte del governo nazionale si è espressa anche Alessandra Todde, candidata alle Regionali 2024. Con un attacco frontale molto forte al presidente Solinas.

“Ennesima figuraccia della giunta Solinas, ennesima prova lampante della incapacità di questo governo regionale. Tra i tanti sono impugnati i provvedimenti sui temi in cui Solinas ha fallito maggiormente: impianti di produzione di energia rinnovabile, su cui la giunta Solinas non è mai riuscita o non ha mai voluto avere il controllo, Sanità, il cui disastro è sotto gli occhi di tutti e sulla pelle di tanti, riforma delle province, abortita alla nascita”.

Quindi tenta una similitudine tra la pubblica amministrazione e una azienda. “Di fatto, per ritardi inspiegabili e pasticci, la programmazione finanziaria del 2023 della Regione Sardegna non è mai partita. Se questa gestione l’avesse avuta un’azienda, in queste ore il consiglio di amministrazione starebbe chiedendo le dimissioni dell’amministratore delegato. Noi dovremo aspettare il 25 febbraio”.

