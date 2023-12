La Città Metropolitana di Cagliari ha eseguito in data odierna interventi di manutenzione sugli impianti termici degli stabili scolastici di propria competenza.

Si tratta degli istituti secondari di secondo grado Pertini – Meucci di via Vesalio, Liceo Siotto di viale Trento e via Rovereto, Liceo Pacinotti di via Brianza, Liceo Alberti di viale Colombo e via Koch. Sono tutti situati nel Comune di Cagliari.

I lavori effettuati hanno ripristinato il regolare funzionamento degli impianti e consentiranno il raggiungimento dei 19° C contrattuali. In considerazione della forte escursione termica, l’attivazione degli impianti sarà anticipata alle ore 7 del mattino, al fine di aumentare l’inerzia termica dei fabbricati.

