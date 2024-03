Ogni italiano consuma 500 grammi a testa, l’anno, di insetti ‘nascosti’. Lo hanno reso noto gli specialisti della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip). Gli insetti sarebbero presenti sia negli alimenti che nei cosmetici.

“Sono una insidia soprattutto per i bambini che sviluppano reazioni allergiche. Al punto che si sospetta possano essere implicati in casi di anafilassi rimasti senza spiegazione” ha spiegato Michele Miraglia Del Giudice, presidente Siaip e professore di Pediatria e Allergologia e Immunologia pediatrica all’università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ di Napoli.

Il consiglio che viene dato è quello di controllare sempre le etichette di ciò che viene acquistato. In particolare di fare caso al codice E120 dei coloranti, con cui a volte vengono indicate le farine di cocciniglia, grillo e verme giallo.

La cocciniglia, derivato dalla coccinella, viene in particolare utilizzato come colorante per succhi, yogurt (alla fragola e al mirtillo) e rossetti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it