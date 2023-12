Scontro diretto da non sbagliare per il Cagliari. Sabato al Bentegodi i rossoblù si troveranno davanti un Verona che, a dispetto della classifica, ha mostrato segnali di ripresa. Il tecnico dei sardi Claudio Ranieri ha presentato la sfida.

La gara. “Una partita importante per noi e per loro. Tutte e due le squadre stanno in un buon momento di forma. Poi loro hanno fatto cose buone col cambio di modulo. Quindi sarà una partita difficile per noi, ma anche per loro”.

Infermeria. “Gli infortunati sono gli stessi dell’ultima volta. Non ci sono altre defezioni. Nandez non è ancora al 100%, ma da il massimo nel tempo che può fare, come contro il Napoli che ha chiesto il cambio lui. Piano piano riprenderà i 90 minuti”.

Leadership. “Pavoletti è un professionista stupendo, ma come Deiola, Mancosu, Viola. Sono sempre in prima fila a tirare il gruppo. E poi con i cinque cambi per gli allenatori c’è la consapevolezza che sono tutti titolari”.

