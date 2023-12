Avevano provato in tutti i modi a contattarlo, sia telefonicamente che al campanello di casa, ma il silenzio aveva subito allarmato gli amici. Alla fine sono stati i Carabinieri e i Vigili del fuoco a trovare il corpo senza vita di Tonino Scintu, 71 anni residente a Olbia.

Lo hanno rinvenuto in casa, dove viveva da solo, disteso sul suo letto probabilmente vittima di un malore. Per il pensionato non c’è stato nulla da fare: all’ingresso dei soccorritori l’uomo era già da tempo deceduto.

