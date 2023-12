Non solo la politica, ma anche i cittadini si sono mobilitati oggi per dire no all’ipotesi di un deposito di scorie nucleari in Sardegna. Il comitato NonucleNoscorie ha svolto un sit-in a Cagliari davanti al Consiglio regionale questa mattina per far sentire anche la voce dei cittadini.

“Siamo preoccupati perché in Sardegna si è ripresentata la minaccia delle scorie radioattive, abbiamo la seria paura che alla fine si sceglieranno i siti individuati nell’Isola” dicono i rappresentanti del comitato. “Nel 2011 abbiamo votato il no al nucleare e lo ribadiamo“.

