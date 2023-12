“Come ho fatto per ogni anno del mio primo mandato, ho appena firmato l’ordinanza per vietare i botti e petardi in tutte queste festività, con particolare premura per la mezzanotte di Capodanno”. Lo annuncia attraverso un post sui social il sindaco di Assemini, Mario Puddu.

“In realtà il divieto è permanente tutti i giorni dell’anno, ma in questi giorni ritengo sempre necessario rimarcarlo ulteriormente” precisa. Puddu conclude: “Mi affido al senso civico e al generale buonsenso degli asseminesi e non”.

