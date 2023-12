La Regione Sardegna ha formalizzato il progetto di candidatura Unesco delle Domus de Janas e altri monumenti archeologici, artistici e architettonici della preistoria.

Il percorso è già avviato: 26 monumenti hanno superato il severissimo esame e ora puntano al riconoscimento come patrimonio mondiale dell’umanità. A gennaio parte il dossier per Roma per poi proseguire se arriva l’ok per Parigi.

Il protocollo d’intesa è stato firmato a Cagliari dall’assessore alla Cultura Andrea Biancareddu. Assieme hanno fatto rete le province sarde, le Soprintendenze regionali di archeologia, belle arti e paesaggio, la direzione regionale dei musei Sardegna, il centro studi “Identità e Memoria – Cesim” e i 24 Comuni candidati.

“Con questa firma acquista forza il progetto per la candidatura. Con l’obiettivo di partire dalla cultura, investire sulle nostre origini per valorizzare questi tesori come attrattori turistici tutto l’anno”. Lo ha sottolineato l’assessore Biancareddu.

