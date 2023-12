La Sardegna non ha subìto alcuno scippo di risorse. Lo ha rimarcato il coordinatore regionale della Lega Michele Pais in una nota.

“Nessuno scippo di risorse e nessuna competizione con la Sicilia. I fondi del ponte nulla c’entrano con quelli per le opere in Sardegna. In un anno con Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati recuperati decenni di promesse non mantenute e che oggi sono finalmente realtà”.

Pais snocciola tutti i finanziamenti ricevuti dalla Sardegna in questi mesi. “Sono 5,2 miliardi i finanziamenti stanziati per la rete viaria della Sardegna, tra manutenzione programmata e nuove opere. Tra queste il completamento della Sassari-Olbia, la Olbia-Palau e la 554. A questi possiamo aggiungere i 4 miliardi per il potenziamento della rete ferroviaria regionale e le risorse stanziate per lavori sbloccati e già appaltati sulle dighe e sul sistema portuale, per svariate decine di milioni”.

Quindi l’affondo ai detrattori. “Naturalmente pretendere di recuperare decenni di ritardi infrastrutturali in un anno non solo è velleitario ma è intellettualmente scorretto, essendo vero esattamente il contrario”.

