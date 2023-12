Il fenomeno social dell’anno è stato lui: Zito Luvumbo. L’attaccante angolano del Cagliari è stato votato dai followers della nota pagina di satira calcistica Chiamarsi Bomber come “Miglior calciatore social del 2023”.

Luvumbo ha conquistato il premio con il 64% dei voti, battendo Riccardo Orsolini che si è fermato al 22% e Marten de Roon con il 14%.

Oltre alle prestazioni sul campo che gli hanno fatto guadagnare popolarità, Luvumbo è diventato un vero e proprio giocatore cult sul web. Dalle esultanze funamboliche al virale “piacere Luvumbo Zito piacere”, passando per i balletti nello spogliatoio fino all’invasione di tifosi angolani sulle pagine social del Cagliari Calcio. Un ragazzo a cui non si può non voler bene.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it