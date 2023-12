Viaggiava in direzione Cagliari, quando all’improvviso il carico sul rimorchio è caduto in strada. Niente di particolarmente grave fin qui, se non fosse che il materiale trasportato dal tir era un grosso blocco di granito grande quanto un’automobile.

Tragedia sfiorata sulla 131 all’altezza del bivio per Sardara e traffico in tilt per qualche ora dall’alba di questa mattina. E proprio l’orario di scarso traffico ha forse scongiurato il fattaccio.

