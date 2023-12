Un Babbo Natale tutto sardo gira per l’Isola: si chiama Secondo Orrù, e fa di questa figura una professione da circa vent’anni.

71 anni, sangavinese doc, è un pensionato che dedica molto tempo ai suoi amati nipoti in qualità di “nonno sitter”. Poi a Natale si “trasforma”, diventando il personaggio più amato delle festività. Gira le piazza della Sardegna, guida la slitta, ascolta i desideri di migliaia di bambini, riceve le loro letterine e poi prepara pacchi e regalini. Un vero e proprio lavoro, fatto con energia, passione e amore per i più piccoli.

Impegnato nel tour natalizio dei Superanimatori, Secondo Orrù è in realtà Babbo Natale in tutti i 12 mesi dell’anno. La barba non viene tagliata mai, ma curata per essere sempre bella, bianca e vaporosa.

“Ho iniziato per un motivo principale: sono un nonno a tempo pieno e amo stare con i bambini. Vederli sorridere e gioire mi rende felice. Questo lavoro non si può fare se non si è capaci di giocare e divertirsi con loro” spiega.

