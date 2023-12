Grazie al vento di questi giorni, decine di surfisti hanno deciso di provare a cavalcare le onde del Poetto a Cagliari. Un bel ritrovo che ha visto gli appassionati andare alla ricerca dell’adrenalina.

“La nostra città è una realtà che tantissime altre regioni si sognano. In questi giorni si sono succeduti i surfisti in spiaggia: per noi è la normalità” commenta Roberto Mura, vicepresidente della Città Metropolitana.

Una bella immagine che conferma Cagliari come una delle mete più amate tutto l’anno per gli amanti del surf e della vela.

