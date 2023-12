Sulla bocciatura al Collegato della finanziaria interviene anche Graziano Milia. Il leader di Rinascita Sardegna ritiene che l’atteggiamento del governo neghi ogni autonomia legislativa da parte della Regione Sardegna.

“A chi abbia avuto la pazienza (ce ne vuole molta) di leggere i motivi dell’impugnazione, non potrà essere sfuggito l’accanimento con il quale si affrontano questioni minimali. Il tutto non può non apparire come un rumoroso e intenzionale schiaffo all’Autonomia regionale e alla specificità dell’Isola”.

Il sindaco di Quartu ritiene grave che la giunta Solinas non sia intervenuta sulla bocciatura.

“Molto più grave, in tutto questo, è il silenzio assordante di chi dovrebbe difendere quel Principio di Autonomia che è chiamato a rappresentare in quanto istituzione, e che in occasioni come queste dovrebbe opporsi in tutti i modi, politici e istituzionali, al vulnus rappresentato dal compulsivo ricorso all’impugnazione dell’attività legislativa regionale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it