Il caseificio Garau di Mandas ha ottenuto due bollini di qualità “Top Italian Food” per i pecorini Granduca di Mandas e Su Nuraxi. È la seconda volta per loro: i due formaggi entrano di diritto tra le eccellenze del made in Italy agroalimentare.

È il secondo grande successo del 2023 per l’azienda, la più antica della Sardegna (fondata nel 1880). A ottobre, infatti, il pecorino Granduca di Mandas aveva raccolto la medaglia d’argento al prestigioso World Cheese Adwards, il più autorevole concorso mondiale in ambito caseario.

“L’ azienda porta avanti una tradizione tramandata da quattro generazioni. Siamo un caseificio rigorosamente artigianale, la formatura all’ interno dei cestini del formaggio e della ricotta viene fatta a mano. I nostri prodotti sono sono completamente privi di conservanti, additivi e antimuffa” ha spiegato all’Ansa Marina Garau.

