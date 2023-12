Il maestrale sferza la Sardegna e crea evidenti disagi un po’ ovunque. Tra stanotte e questa mattina le raffiche di vento hanno superato i 110 km/h, accompagnate da un brusco abbassamento delle temperature.

E in via del Lungomare al Poetto, all’altezza dell’ospedale Marino, si è sfiorato il dramma: un palo della luce è crollato in mezzo la carreggiata. Solo per fortuna non ha colpito auto o pedoni. Il traffico risulta in tilt, in attesa che la struttura venga rimossa.

Vento di burrasca e mareggiate hanno creato disagi soprattutto nei collegamenti marittimi. Il mare, nel canale di Sardegna, è arrivato a forza 9. Sospese pertanto le corse da e verso la Corsica. Mentre il traghetto in servizio tra Genova e Porto Torres ha attraccato a Olbia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it