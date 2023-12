Nelle prime ore del mattino di venerdì 22 dicembre è avvenuto un pauroso incidente a San Vito sulla SS 125 var al km 40+100.

La causa sono state delle fortissime raffiche di maestrale che hanno piegato un cartello stradale in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente non ci sono feriti, ma un grande spavento per i conducenti dei mezzi coinvolti.

Un autocarro Iveco, condotto da un 44enne di Tortolì, non ha potuto evitare il forte impatto con il cartello. Il camion ha riportato ingenti danni alla parte alta della cabina di guida ed il vetro frantumato. A seguire una Volkswagen Polo, con a bordo due infermiere di 62 e 54 anni ogliastrine, ha riportato ingenti danni alla carrozzeria ed al motore a causa dello stesso cartello che era finito sotto le ruote.

Coinvolto anche un terzo veicolo che seguiva, ma all’apparenza non ha riportato grossi danni.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Vito, i Vigili del Fuoco e le Squadre di pronto intervento dell’Anas per liberare la sede stradale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it