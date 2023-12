“La seconda Legge di bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni manca di sostenibilità e di credibilità”. Così Marco Meloni, senatore del Pd, commenta le nuove misure portate in dote dal governo nazionale.

“È finanziata per due terzi in deficit, per un ammontare di quasi 16 miliardi di euro. Non contempla interventi strutturali di politica industriale e a sostegno delle imprese, preferendo impegnare 12 miliardi per un’unica opera, il Ponte sullo Stretto. È poi totalmente inconsistente in materia di occupazione e devastante per gli enti locali”.

Quindi Meloni sottolinea la poca considerazione rivolta alla Sardegna. “Per la Sardegna, il nulla. Cifre ridicole per la continuità territoriale e nessun investimento strategico. Zero sul principio di insularità, introdotto in Costituzione da oltre un anno Avevamo proposto l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e il finanziamento degli interventi necessari per sostenere la candidatura di Lula per l’Einstein Telescope, oltre a norme sul dimensionamento scolastico e la rete ospedaliera. Risultato? Zero risorse. Questa destra è contro gli interessi dei Sardi e della Sardegna“.

