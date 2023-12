Il Tribunale di Cagliari ha condannato a 6 anni e tre mesi di reclusione Boubacar Sadio, senegalese di 33 anni. L’uomo era accusato di violenza sessuale, minacce e rapina.

Secondo la ricostruzione, Boubacar aveva aggredito una donna in via Maddalena a Cagliari. L’aveva bloccata, trascinata per i capelli, presa a pugni e tentato di violentarla. Davanti alle urla della vittima, si era allontanato con la sua borsa ma era stato bloccato dai carabinieri. Non pago, aveva pure provato a prendere a pugni i militari.

In giudizio si era costituita anche l’associazione antiviolenza Angeli nel Cuore di Arbus con la legale Elisabetta Magrini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it