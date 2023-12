La squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta nella serata di ieri nella centralissima via Nazario Sauro di La Caletta.

A causa del forte vento, un tetto composto da pannelli coibentati è stato completamente divelto finendo in strada e danneggiando diverse auto in sosta. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, ma solo tanta paura.

Lunghe le operazioni di messa in sicurezza del sito. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Siniscola e una squadra Enel.

