Matteo Salvini arriverà in Sardegna dopo le feste natalizie per smuovere l’impasse nel centrodestra in vista delle Regionali 2024. Lo farà per parlare coi suoi rappresentanti nell’Isola e con il presidente Christian Solinas.

Secondo quanto riferito da esponenti del centrodestra da Roma, il leader della Lega potrebbe chiedere al governatore un passo indietro. In nome di un accordo tra le forze politiche di coalizione per spianare la strada ad un candidato indicato da Fratelli d’Italia.

Prima di aprire il varco, però, vuole capire quali sono le interlocuzioni sarde. Soprattutto perché il centrodestra sa che per vincere ha necessità di rimanere unito. E in questo momento, il profilo di Solinas non è solo divisivo ma anche perdente secondo i sondaggi. In particolare dopo la batosta della bocciatura del Collegato alla finanziaria.

Dentro il Psd’Az però non c’è alcuna intenzione di cedere spazio al partito della Meloni. Solinas è convinto di aver seminato bene e che, senza una pandemia di mezzo, avrebbe potuto far meglio. Dunque ulteriori cinque anni sarebbero utili per raccogliere i frutti. Dello stesso avviso è anche la Lega, che ha sostenuto in tutto e per tutto il presidente. E non vede all’orizzonte la necessità di un passo indietro.

Rimane a bagnomaria, dunque, il nome di Luca Saba. Che è apprezzato da tutti, ma non è un profilo politico e non risponderebbe alle aspettative dei partiti. Col “rischio” che voglia governare da par suo, senza rispondere alle logiche di coalizione.

