La Sardegna viaggia. Questa mattina il quartier generale del Cagliari Calcio impegnato in trasferta a Verona ha ospitato l’iniziativa “Cucina sarda, identità e gusto: qualità e preparazione dei piatti che raccontano la nostra Isola”.

Ai fornelli lo chef del club rossoblù, William Pitzalis, per un evento in collaborazione con la Regione Sardegna che ha coinvolto una rappresentanza della dirigenza e della squadra, che ha incontrato tifosi e curiosi. Presente una delegazione della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, dei Circoli sardi e dei Cagliari Fan Club.

Intervenuti il presidente della Fasi, Bastianino Mossa, e Francesca Sanna, presidente dell’Associazione dei sardi di Verona, insieme al direttore Business e Media del Cagliari Calcio, Stefano Melis.

Dopo i culurgionis l’arrivo dei calciatori Marco Mancosu, Zito Luvumbo, Gaston Pereiro e Boris Radunovic a salutare i presenti.

