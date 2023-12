Crollo improvviso della Dinamo Sassari con Reggio Emilia: i sassaresi perdono per 77-59, pagando un blackout nell’ultimo quarto.

La Dinamo ha giocato un buon primo tempo, gestendo bene l’attacco. Nei secondi 20 minuti, però, Reggio ha ribaltato il match con la fisicità e una difesa asfissiante. Lì ma squadra di Bucchi si è persa, non trovando la svolta per ribaltare l’inerzia.

Bucchi a fine partita. “Sicuramente siamo arrivati scarichi dai diversi impegni in settimana. Ma è vero che dobbiamo abituarci: ci attende un mese di gennaio molto intenso e dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e nervose. Complimenti a Reggio Emilia, in questo momento per poter vincere qui bisogna presentarsi in perfette condizioni”.

