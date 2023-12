Il giudice sportivo ha annunciato la chiusura della curva dei tifosi dell’Hellas Verona per due turni.

La decisione è stata presa in seguito agli ululati razzisti dei gialloblù all’indirizzo di Antoine Makoumbou nella gara giocata contro il Cagliari.

Dunque il Verona non avrà la propria curva per le gare del 30 dicembre con la Salernitana e del 13 gennaio con l’Empoli.

Sugli ululati si era espresso anche il tecnico rossoblù Claudio Ranieri. “Perché succede questo? Ma ancora andiamo dietro al colore della pelle? Ma non si vergogna chi li fa? Non è possibile continuare così, chi comanda nel calcio deve fare qualcosa per cambiare le cose”.

