Una bella foto per suggellare la vigilia di Natale in casa Riva. Nicola ha pubblicato una immagine che ritrae Gigi sorridente assieme ai figli.

È stato un anno molto intenso per il Mito rossoblù. Un anno fa l’uscita del docu-film “Nel nostro cielo un rombo di tuono” di Riccardo Milani, che ne ha consacrato la figura.

Nel 2023 invece gli sono stati dedicati tanti murales, tra cui uno enorme all’ingresso dello stadio Amsicora realizzato da Giorgio Casu e dai ragazzi dell’associazione Skizzo. L’obiettivo, nello stesso luogo, è quello di dedicargli anche una statua.

E in termini di stadio, sempre nell’anno in corso Regione, Comune di Cagliari e la società Cagliari Calcio hanno chiuso il cerchio per la realizzazione del nuovo impianto. Sarà lo stadio Gigi Riva. Uno splendore per tutti i tifosi rossoblù (e non solo).

