Gianluca Lapadula non molla neanche a Natale. La punta del Cagliari infatti si è recato in palestra coi figli per allenarsi. E ha pubblicato una storia su Instagram come testimonianza.

Lapadula è ritornato a giocare due mesi fa dopo un lungo stop. Rendendosi subito decisivo con un gol all’Udinese alla prima occasione in campo. In 9 gare ha già segnato due volte (la seconda volta al Sassuolo).

