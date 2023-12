Michela Murgia è tra gli autori più letti in Italia nel 2023, secondo Ibs. Il sito, che monitora costantemente la classifica dei libri più acquistati e letti, ha definito la top 5 dell’anno.

In una classifica dominata da Antonio Manzini con ben due romanzi dedicati al personaggio di Rocco Schiavone, la scrittrice sarda si piazza al quinto posto con “Tre Ciotole“. Si tratta dell’opera in cui racconta della sua malattia e dei rituali seguiti per provare a conviverci.

Morta lo scorso 10 agosto dopo una lunga convivenza con un tumore, la Murgia ha lasciato ai posteri un saggio. In cui parla dei legami familiari non tradizionali (la famiglia queer) e di maternità. Sarà sicuramente una delle opere più ricercate e lette del 2024.

