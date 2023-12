Il tragico episodio è accaduto ieri sera a Olbia. L’uomo di 48 anni avrebbe perso il controllo del suo scooter andando a sbattere contro un albero.

Da quanto si è appreso, la vittima si trovava sulla strada che porta dalla Sacra famiglia alla zona del cimitero.

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma lo schianto potrebbe essere stato provocato dall’alta velocità oppure potrebbe aver toccato il marciapiede facendo sbandare il mezzo.

Sul posto il 118 per i soccorsi, ma per il 48enne non c’è stato niente da fare. L’uomo è morto all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

