Questa mattina è atteso l’arrivo di Matteo Salvini a Cagliari.

Il ministro delle Infrastrutture incontrerà il presidente della Regione, Christian Solinas, a Villa Devoto, per poi recarsi nel cantiere per la riqualificazione della caserma dei carabinieri “Livio Duce” (Ex Cascino) in piazza San Bartolomeo.

Nessun incontro con le forze del centrodestra sarde. Con buone probabilità, invece, Salvini vedrà i rappresentanti della Lega e del Partito sardo d’Azione per supportare la candidatura del governatore uscente alle prossime elezioni regionali.

Il ministro delle Infrastrutture anticipa così il vertice deciso per il 29 dicembre con la premier Giorgia Meloni e il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Sarò a Roma per impegni parlamentari – ha commentato il coordinatore i Forza Italia, Ugo Cappellacci -. Non so nulla di eventuali incontri di Salvini con i partiti della maggioranza. Credo che la decisione sulla candidatura sia imminente, ormai nelle mani del tavolo nazionale. Sarà decisivo il vertice tra Meloni, Salvini e Tajani. L’intesa era che sarebbe avvenuto dopo l’approvazione della legge di bilancio. Credo sarà per il 29”.

Per il leader centrista Antonello Peru (Sardegna al centro 20 Venti), invece, “deciderà il tavolo regionale. Che poi era quello che chiedevamo noi. Incontri con Salvini? Non ne so nulla”.

